На берегу Каспия под музыку Ханым Исмаилгызы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Жемчужиной уникальной красоты и самобытности является Каспийское море. Это уникальный, единственный в мире замкнутый водоем с хрупкой и бесценной экосистемой. Его уникальность привлекает к себе мировое внимание. Каспий считается самым большим внутренним водоемом в мире и располагается на стыке Азии и Европы. Удивительному природному творению уделили много своих трудов поэты, философы, историки, географы, и другие творческие деятели.

На берегу Каспия на музыку поэтессы и композитора, члена Союза писателей Азербайджана Ханым Исмаилгызы и слова Давуда Аслана прошли съемки клипа Пярвиза Гасымова Naz et. Режиссер работы – Наиль Наибоглу.

В проекте также приняли участие музыканты Эльшад Шекили (нагара), Орхан Мирнатигоглу (гармонь), Бахруз Зейнал (тар), Аллахверди Угуроглу (кларнет), Джошгун Гадашов (синтезатор), танцевальный коллектив Azəri Atəşi. Представляем читателям Trend Life премьеру клипа Naz et в ритмических тонах.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)