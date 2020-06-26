Азербайджанские звезды проводят флешмоб в соцсетях в честь Дня Вооруженных сил (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 26 июня отмечается 102-летие Вооруженных сил Азербайджана. В связи с этим знаменательным событием известные певцы, актеры, телеведущие, спортсмены и другие проводят флешмоб в социальных сетях, выставив свои фото в военной форме и во время службы в армии, сообщает Trend Life.

Среди них композитор Ханым Исмайылгызы, писательница Ульвия Гейдарова, актеры Усния Мурветова и Ильгар Мусаев, телеведущие Салех Багиров, Вюсаля Саид, Рашад Мехдили, Ханлар Мехтиев, Ламия Алекберова, Зейнаб Абдуллах, Фахрия Лилпар, Азер Сулейманлы, Руслан Гасанов, Илькин Гасани, Эльнур Мамедли, радиоведущие Джавид Османов, Азиза Исмайлова, Руслан Зейнал, исполнители Айгюн Кязымова, Адалят Шукюров, Роза Зергерли, Фуад Мусаев, Аслан Гусейнов, Азад Шабанов, дизайнер Гюльнара Халилова, спортсмен Эдуард Мамедов, паралимпиец Ильхам Закиев, фотограф Шахинюксел Саркаров, пиар-менеджер Нара Гасанова и другие. Некоторые даже имеют воинские звания и отмечены медалями – композитор Севиндж Тофиггызы, исполнители Азерин и Эльнара Халилова.

Напомним, что решением правительства Азербайджанской Демократической Республики от 26 июня 1918 года был создан Особый корпус. Это решение стало юридическим основанием первого демократического правительства на мусульманском Востоке для создания своей армии. Вслед за этим решением правительством был издан указ о воинской обязанности в стране - призыве в армию. За короткое время Азербайджан достиг весомых результатов в строительстве армии. Национальная армия Азербайджана неоднократно и успешно отбивала агрессивные нападения армянской армии.

После восстановления государственной независимости, 9 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял закон о создании армии. Согласно указу Президента Азербайджана от 22 мая 1998 года 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил. Отметим, что 26 июня 2011 года в связи с Днем Вооруженных сил и 20-летием восстановления независимости и 26 июня 2013 года в связи с 95-летием Вооруженных сил Азербайджана в Баку состоялись военные парады.

(Автор: Вугар Иманов)