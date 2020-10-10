Народная артистка СССР София Ротару посвятила клип Азербайджану (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка СССР София Ротару посвятила клип Азербайджану, сообщает Trend Life.
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Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших оккупированных землях
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры
Президент Азербайджана: Как с точки зрения материально-технического оснащения, так и боевой подготовки азербайджанская армия сегодня имеет полное преимущество
Президент Ильхам Алиев: Любой военный специалист может видеть, что сегодня азербайджанская армия добилась победы на поле боя
Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в передаче «The Connect World» телеканала CNN International (ФОТО)
Азербайджанской армии хватило 10 дней, чтобы развеять миф о "сильной армии", созданный армянами за 30 лет
Генпрокуратура добыла важнейшие доказательства участия наемников в военных преступлениях Армении против Азербайджана
В результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении в Геранбое и Тертере ранены еще два гражданских лица
Обращение Президента Ильхама Алиева к народу вызвало в Европе широкий резонанс - Маиса Гюндогду на площадке Baku Network (ВИДЕО)
Компания BOS Shelf перечислила 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики
Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с визитами зарубежных журналистов в Нагорный Карабах
Азербайджан одерживает дипломатическую и военную победу над Арменией – администрация Президента Турции
ВБ: В 2022 году профицит чистых финансовых обязательств платежного баланса Азербайджана составит 1,2%
Текущее положение дел в нагорно-карабахском конфликте является результатом провокационных действий со стороны Армении - американский аналитик Ирина Цукерман на площадке Baku Network (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Гадрут и несколько сел
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении 2-х иностранных граждан, способствующих армянским оккупантам
Власти России воспрепятствуют массовому привлечению армянских боевиков из РФ в зону карабахского конфликта - Олег Кузнецов на площадке Baku Network
Мужчины и женщины без колебаний готовы идти на фронт – народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова (ВИДЕО)
Армянским нацистам нет места на земле! Народная артистка Тарана Мурадова о насильственной депортации азербайджанцев