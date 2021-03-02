Музыкальная "Drama" Айсель Мамедовой (АУДИО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная певица, представительница Азербайджана на международном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедова (AISEL) презентовала новый трек "Drama", созданный в музыкальном жанре Club House, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки. Club House - жанр электронной музыки, зародившийся в танц-клубах Чикаго в начале 1980-х годов.

Музыка и слова к песне "Drama" написаны AISEL, аранжировку трека выполнил Эмин Карим. Специально к релизу песни в сотрудничестве с молодым и креативным стилистом Мурадом Велиевым подготовлена фотосессия. Фотосессия – отблеск к 80-м годам прошлого века… Это танцы всю ночь напролет, ослепительные костюмы и яркий макияж. В новом образе певица чувствует себя комфортно, поэтому и фотографии получились яркими и живыми.

Фотографом данной съемки выступил Азер Джафар, а реализация образа была выполнена творческой командой Анара Агакишиева, в частности Хаялей Гулиевой.

Отметим, что Мурад Велиев длительное время проживал и обучался в Турции, он работал с такими крупными изданиями, как L'officiel Azerbaijan, Esquire Turkey, Esquire Singapore, Cosmopolitan Turkey, а также сотрудничал с турецкими звездами: Гюльбен Эрген, Шебнем Ферах, Ильяс Ялчинташ и другими.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)