Изменено место проведения музыкального фестиваля "ЖАРА" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Организаторы Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" изменили место проведения концертных программ. Так, в текущем году фестиваль пройдет в Москве, и изначально местом проведения проекта был заявлен комплекс "Лужники", однако из-за нестабильной эпидемиологической ситуации "ЖАРА" переносится в Crocus City Hall. Об этом написал на своей странице в Instagram один из организаторов фестиваля, народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве и невозможности проведения мероприятия в запланированном нами формате международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" переносится в Crocus City Hall.

Даты проведения концертов и программа остаются прежними. Все ранее приобретенные билеты действительны и будут перенесены в концертный зал согласно выбранным категориям.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства. В Crocus City Hall мы можем обеспечить все необходимые меры безопасности для проведения фестиваля", - написал EMIN.

V музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые в своей истории пройдет в Москве с 23 по 27 июня.

Напомним, что "ЖАРА" - ежегодный международный музыкальный фестиваль, основанный в 2016 году. Впервые прошел с 9 по 10 июля 2016 года в Баку, на курорте Sea Breeze на берегу Каспийского моря.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)