Представительница Азербайджана на "Евровидении" "ушла" в live (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная певица, представительница Азербайджана на международном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедова (AISEL) реализовала live project под названием Obsessions. Об этом сообщила Trend Life сама артистка.

Проект представляет собой пять авторских песен на азербайджанском и английском языках, записанных исключительно с музыкантами в live-версиях.

"Ввиду разнообразия жанров и языков исполнения, на которых я создавала музыку, было сложно найти точки соприкосновения между композициями. Тем не менее мы решили выпустить треки на азербайджанском и английском языках в одном EP-альбоме (прим. - мини-альбом), который также будет доступен к скачиванию и прослушиванию на всех цифровых площадках. Песни будут выпускаться с периодичностью раз в неделю", - отметила Мамедова.

В работе над проектом, стартующим с полюбившейся многим песни Sevirəm, который завершится англоязычной песней Up Up Up, приняли участие талантливые и успешные музыканты - Эльджан Джабраилов (бас-гитара), Мехран Исмаилзаде (ударные) и Шамиль Мамедов (гитара).

Идея видео была создана и реализована совместно со стилистом Мурадом Велиевым, выполнившим также сет-дизайн данного ролика. Над видео работали Сеймур Сеидбейли и его съемочная команда, а также звукорежиссеры Рустам Рзаев и Эмин Карим (STKHA). Саунд-продюсер Fidan Aliva является автором слов к англоязычным песням.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)