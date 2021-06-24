Народный артист Азербайджана устроил жаркий праздник в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве состоялось долгожданное открытие пятого международного музыкального фестиваля "ЖАРА", который проводится с 23 по 27 июня в Crocus City Hall, сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов.

В этом году "ЖАРА" впервые проходит в Москве - на пять летних дней гости фестиваля погружены в захватывающее музыкальное шоу с участием 200 топовых артистов. Первый день запомнился зрителям как самое яркое событие июня: феерические появления артистов на красной дорожке, нереальная энергетика южного фестиваля внутри Crocus City Hall и приятная возможность забыть обо всем, наслаждаться любимой музыкой, творчеством популярных артистов, оригинальными номерами и невообразимыми звездными дуэтами.

Таким образом, зрители насладились музыкальными номерами, которые артисты подготовили на двух сценах. Одну из них специально разместили на балконе зрительного зала.

Юлианна Караулова впервые вышла на сцену после рождения ребенка, а Вера Брежнева исполнила свой новый хит "Розовый дым". Не обошелся вечер и без коллабораций. Филипп Киркоров и MARUV выступили с песней "Komilfo", Николай Басков и Даня Милохин буквально взорвали зал своей "Золотой чашей", a Mot и Zivert подарили летнее настроение своей песней "Паруса". Ведущей первого дня фестиваля стала несравненная Яна Чурикова, а eе соведущими выступили артисты фестиваля "ЖАРА’21".

Завершился вечер традиционным гимном фестиваля, который исполнили народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Брендон Стоун, Ваня Дмитриенко и Хабиб.

В первый день фестиваля "ЖАРА’21" выступили: EMIN, Егор Крид, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тимати, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Николай Басков, A’Studio, Вера Брежнева, Ольга Бузова, Burito, Иванушки Int., Лолита, Александр Панайотов, Слава, Брендон Стоун, Тимур Родригез и многие другие.

Ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 тысяч зрителей в день и 150 миллионов телезрителей в России и СНГ. В 2020 году фестиваль впервые прошел в России – в Сочи, а в 2019 году – в Дубае. Фестиваль знаменит яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой творческой атмосферой.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)