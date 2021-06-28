Азербайджанцы на самом "жарком" шоу этого лета в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Crocus City Hall в Москве завершился ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА", сообщает Trend Life. Заключительный концерт фестиваля запомнился выступлениями молодых и популярных исполнителей Поколения Z.

Ввиду ограничений, введенных властями Москвы в связи с пандемией коронавируса, фестиваль прошел без зрителей, в формате телесъемки. Телевизионную версию фестиваля можно посмотреть в эфире Первого канала России.

По традиции перед началом концертной программы звезды прошли по красной ковровой дорожке.

Организаторам удалось сделать самое "жаркое" шоу этого лета с яркими номерами и незабываемыми эмоциями. В заключительный день многие молодые артисты дебютировали на сцене фестиваля "ЖАРА", среди них и участница "Евровидения-2021" от России - певица Манижа.

Конечно, концерт Поколения Z невозможно представить без исполнителей азербайджанского происхождения – HammAli (Александр Алиев), Navai (Наваи Бакиров), Jony (Джахид Гусейнли) и Bahh Tee (Бахтияр Алиев) , которые порадовали зажигательными выступлениями.

Напомним, что ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 тысяч зрителей в день и 150 миллионов телезрителей в России и СНГ. В 2020 году фестиваль впервые прошел в России – в Сочи, а в 2019 году – в Дубае. Фестиваль знаменит яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой творческой атмосферой.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)