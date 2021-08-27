Азербайджанские "Малышки на миллион", или Звезды, которые могут отправить в нокаут (ВИДЕО/ФОТО)

Звёздный мир 27 августа 2021 16:28 (UTC+04:00)
Азербайджанские "Малышки на миллион", или Звезды, которые могут отправить в нокаут (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В свое время спортивная драма Клинта Иствуда "Малышка на миллион" получила четыре "Оскара", и растрогала сердца миллионов по всему миру. Несмотря на то, что фильм был снят аж в 2004 году, он продолжает вызывать интерес у киноманов. Это фильм об удивительном упорстве, сильном, несгибаемом характере, вере в себя, и, конечно же, о боксе…

Сегодня, 27 августа, в Международный день бокса Trend Life решил вспомнить, кто из отечественных звезд увлекается единоборствами, или хотя бы пару раз примерил боксерские перчатки, и нанес удар по груше.

Упорства в достижении поставленной цели народной артистке Азербайджана, певице Ройе Айхан не занимать. В спорте, а точнее в боксе, Ройя Айхан обязательно была бы чемпионкой. Ну а как ей идут боксерские перчатки, пусть даже гламурные – в золотом цвете, и боксерский халат, хотя и расшитый стразами, в этом вы и сами можете убедиться.

Певица Нура Сури любит и активно занимается спортом. Бокс в ее спортивных увлечениях занимает не последнее место. Мы уже не раз писали, что видеоролики, на которых Нура Сури умело боксирует, набирают огромное число просмотров в соцсетях.

Народную артистку Азербайджана Айгюн Кязымову зрители видели в разных образах. Кстати, на ринге она тоже смотрится отлично. Отрабатывать удары на груше ей помогает профессиональный тренер.

Популярная певица Севда Яхъяева примерила боксерские перчатки в ходе съемок видеоклипа на песню "Ah bu sevda" ("Ах, эта любовь"). Боксерская экипировка у певицы уже есть, осталось найти хорошего тренера.

Телеведущая и актриса Кямаля Пириева только с виду нежная и хрупкая, еще пару тренировок и она любого отправит в нокаут.

В новом видеоклипе популярная певица Эльнара Халилова перевоплотилась в девушку-кикбоксера. Чтобы соответствовать образу, ей пришлось тщательно готовиться к съёмкам. Для этого певица на протяжении трех месяцев брала уроки кикбоксинга у известных спортсменов.

(Автор: Джани Бабаева)

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