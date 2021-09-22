Звезды проекта "Маска" Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко представят грандиозное шоу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Участники второго сезона популярного шоу "Маска" – народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов и солист российской поп-группы "Иванушки International", музыкант, певец и актёр Кирилл Туриченко объявили дату совместного концерта, сообщает Trend Life.

"Наконец, мы с Кириллом Туриченко можем объявить дату нашего концерта - 28 марта 2022 года в концертном зале Крокус Сити Холл. Вас ждут невероятные сюрпризы, полюбившиеся кавер-версии и много новых песен. Это будет невероятно волнительно представить вашему вниманию наши новые авторские песни", - написал Юсиф Эйвазов на своей странице в Instagram, добавив, что участниками грандиозного шоу будут звездные гости.

Напомним, что после завершения второго сезона шоу "Маска" Юсиф Эйвазов (маска "Ламы") и Кирилл Туриченко (маска "Носорога") объявили, что готовят совместный шоу-концерт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)