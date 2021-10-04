Эльвин Бабазаде выступит с концертами в городах Израиля в честь победы Азербайджана в Карабахской войне (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В ноябре этого года в городах Израиля пройдут концертные программы лауреата национальных и международных конкурсов Эльвина Бабазаде, организованные Международной Ассоциацией Азербайджан-Израиль "АзИз" и посвященные победе Азербайджана в Карабахской войне, сообщил Trend Life артист.

"Это будет мой десятый концерт в Израиле, я готовлюсь представить новую программу, в которой прозвучат эстрадные и патриотические композиции. В Израиле живут родственники и друзья. Каждое мое выступление в этой стране лично для меня становится большим праздником. Концертные программы посвящены годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, которая золотыми буквами вписана в славную летопись нашей страны. Вечная слава героям и память шехидам!", – сказал исполнитель.

Певец исполнит такие композиции, как “Əzizim ana” (İma Yekara) на азербайджанском языке и иврите, “Sənə varam”, которая была написана известным израильском композитором Хагаи Узаном и т.д.

Эльвин Бабазаде родился 16 июня 1992 года в Баку. Дебютировал на музыкальной сцене в 12 лет на сцене Дворца Гейдара Алиева с композицией "Odlar yurdu". Через год стал победителем среди юношей на Международном музыкальном фестивале тюркоязычных стран в Измите (Турция). Выпускник колледжа при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (классы народного артиста Ялчина Рзазаде и Ильгара Мурадова, заслуженной артистки Алмаз Алескеровой). Принимал участие в нацотборе "Евровидение-2012", становился победителем и призером национальных и международных конкурсов в России и Израиле. Среди хитов "Sevirəm de", "Etiraf", "Əzizim Ana", "Rak-Tak-Tak", "Sənə Varam" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)