Эксперимент двух азербайджанцев из России и Казахстана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агларов (EMIN) и популярный казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) представили лирическую композицию "Улетай", на которую запланировано снять клип, сообщили Trend Life в пресс-службе EMINа. Для артистов это особенная песня, так как переговоры о совместной работе длились на протяжении долгого времени.

"Баха очень талантливый артист, эту песню он полностью написал - и слова, и музыку. Мне очень понравился этот трек. Для меня это еще один эксперимент в музыкальном творчестве", - отметил EMIN.

(Автор: Вугар Иманов)