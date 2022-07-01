Многонациональный Баку – наш город счастья, душа моя… Трогательно и с ностальгией (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 1 июля отмечается Всемирный день бакинцев – праздник, который не имеет официального статуса. Однако на протяжении уже нескольких лет благодаря социальным сетям и организаторским усилиям азербайджанских диаспор по всему миру отмечается праздник людей, имеющих отношение к столице Азербайджана - Баку. Инициативу подхватили и поддержали сотни, а затем и тысячи людей по всему миру, в чьих душах Баку всегда был, есть и останется любимым городом!

Исторически сложилось так, что Баку является одним из самых интернациональных городов мира. Здесь совместно и дружно проживали и проживают люди более 70 национальностей! Все, кому дорог этот город, воспоминания о нем, а также о тех чувствах и переживаниях, которые связаны с ним, отмечают свой праздник, считая себя бакинцами. И те, кто сегодня живет или работает в других странах, набрав однажды в поисковике слово bakılılar или "бакинцы", хочет найти что-то родное, близкое, бакинское, возможность почувствовать себя в любимом городе.

Для кого-то Баку – это гармония древней восточной и современной архитектуры, для кого-то – тихие улочки и дворы, для кого-то - добрые воспоминания и мечты о будущем. Кто-то вспоминает имена великих деятелей культуры и искусства, родившихся, живших и занимавшихся творческой деятельностью в Баку, для которых этот город стал не просто Родиной, но и вдохновением, воплощенным в стихах, произведениях, музыке, картинах, фильмах, во всем, что дорого сердцу каждого.

Главное, что хотя Баку и меняется, но душа его прежняя, она никогда не стареет!

Группа творческих людей сняла видеоролик, посвященный Баку. Автор идеи, композиции – композитор и вокалист Шаиг Ягубов. Режиссер – актер театра и кино, певец Эльдар Багирбеков. В работе над клипом также приняли участие исполнители и музыканты - Олег Головко, Эл Шахин, Гусейн Бест, Гусейн Халилов, Ислам Назаров, Самир Алиев и Вячеслав Панин.