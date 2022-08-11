Летние каникулы – где, как и с кем отдыхают азербайджанские звезды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - До окончания лета осталось три недели, многие уже отдохнули и приступили к трудовым будням, но есть те, кто наметил отпуск на конец августа и находится в предвкушении предстоящих каникул.

Trend Life решил рассказать о том, какие направления для отдыха выбирают отечественные звезды, ведь может случиться так, что читатели, которым еще только предстоит отпуск, тоже откроют для себя интересные маршруты.

В июне участница "Евровидения-2016" от нашей страны Сямра Рагимли делилась в социальной сети фотографиями на фоне Бурдж-Халифа – небоскреба в Дубае (ОАЭ). Конечно, выбор туристического маршрута многим может показаться странным, ведь говорят, что в летние месяца температура воздуха в Дубае превышает отметку в 40 градусов. Но, видимо, Сямра Рагимли просто обожает такой зной, и отлично себя чувствует в одной из самых жарких стран мира.

Нура Сури этим летом посетила Губинский район. Взору исполнительницы во всей красе открывались ясное голубое небо, живописные горы и леса.

Исполнитель Хайям Нисанов в текущем году порадовал подписчиков в социальной сети фотографиями на фоне старинных памятников архитектуры и достопримечательностей Италии. Музыкант посетил Флоренцию и Милан.

Если в мае певица и блогер Айнишан Гулиева посетила Италию, лето она проводит в Баку, отдыхая на побережье Каспийского моря. И действительно, отдых на бакинском побережье Каспия - разве не мечта о прекрасном отпуске?

Совсем недавно, спустя несколько месяцев проживания на острове Бали, в Азербайджан вернулся участник "Евровидения-2019" Чингиз Мустафаев. Некоторое время назад он взял паузу в творчестве и уехал жить на остров в Индонезии. С поклонниками он делился фотографиями, напоминающими открытки из райского уголка.

Телеведущая и актриса Кямаля Пириева входит в число отечественных звезд, предпочитающих отдыхать не в далеких странах, а в родном краю. Кстати, путешествуя по Азербайджану, Пириева не забывает публиковать яркие фотоснимки и отмечать геолокации.

Певица Марьям Шабанова с семьей отдыхает в Израиле. С поклонниками она делится короткими видеороликами туристических прогулок, так что фанаты артистки могут путешествовать вместе с ней - конечно, виртуально.

Исполнитель Азад Шабанов проводит отдых с семьей вдали от городского шума и суеты - в Шамахинском районе. Певец наслаждается неповторимой природой, чистым воздухом и багровыми закатами.