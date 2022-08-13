Актер Анар Халилов мечтает о США

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, актер, выпускник Московского театрального института имени Бориса Щукина Анар Халилов рассказал, что мечтает о переезде в США, и планирует работать на международном кинорынке, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Халилова привлекает атмосфера Нью-Йорка, и сейчас он усердно изучает английский язык. По его мнению, профессия актера не должна быть привязана к одной стране.

Напомним, что Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку. В 2017 году окончил Театральный институт имени Щукина в Москве. Снялся в известных российских сериалах "Березка", "Бархатный сезон" и других. Также Анар Халилов сыграл одну из ролей в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата "İçəri Şəhər". Широкой российской зрительской аудитории Анар Халилов стал известен благодаря сериалу "Этерна: Часть первая", где он воплотил образ самовлюбленного и эгоистичного принца-изгнанника Альдо Ракана.