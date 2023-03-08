Премьера! Праздничный Новруз с Марьям Шабановой: Песня весны родной земли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии одного из самых любимых праздников азербайджанцев - Новруз байрамы популярная исполнительница Марьям Шабанова представила премьеру клипа "Yurdumun bahar nəğməsi" (Песня весны родной земли), сообщает Trend Life.

"В детстве мы все после Нового года с нетерпением ждали весну. С такими вкусными сладостями и неизменным костром, и шапками. Даже сейчас вспоминаю и улыбаюсь. Атмосфера на съёмках была невероятно лёгкая, несмотря на прохладный и очень туманный день. Я поздравляю Азербайджан с наступающим чудесным праздником, и от души благодарю всех, кто был причастен к созданию песни и клипа", - отметила Марьям Шабанова.

Автор слов – народный поэт Вахид Азиз, музыка – Эльдар Гасанов, аранжировка – Осман Гамидов, режиссер – Наиль Наибоглу, оператор – Чингиз Гуламалиев. В клипе снялись актеры Зиба Абдуллаева, Адалят Ахмедов, Флора Бабаева, Эльмин Хамза, Лейли Джабраилзаде, Тамерлан Атаев, детский коллектив Дома культуры Балаханы.