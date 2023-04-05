Канал азербайджанского певца на YouTube превысил отметку в 1 млрд просмотров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Канал певца Узеира Мехтизаде - Uzeyir Mehdizade Official на YouTube стал первым азербайджанским официальным каналом на этой платформе, который превысил отметку в 1 миллиард просмотров, сообщает Trend Life.

На канале с 2,06 млн подписчиков размещено 311 видео. Отметим, что в январе 2020 года видео-портал YouTube наградил "золотой кнопкой" Узеира Мехтизаде, канал которого преодолел планку в 1 млн подписчиков. YouTube впервые наградил "золотой кнопкой" владельца видеоканала в Азербайджане.

Узеир Мехтизаде родился 19 мая 1992 года. Певец, композитор, мейханачы. Выпустил более десяти альбомов. Выступал с сольными концертами в Азербайджане, Турции, Германии, России, Узбекистане, Казахстане, Украине и других странах.