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Эльнур Мамедов посвятил клип месяцу Рамазан (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 11 апреля 2023 15:36 (UTC +04:00)
Эльнур Мамедов посвятил клип месяцу Рамазан (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец Эльнур Мамедов снял клип под названием "Amin! Amin! İlahi Amin!", посвященный священному для мусульман месяцу Рамазан. Съемки проведены в Мекке и Баку.

В мусульманском мире священный месяц Рамазан в первую очередь является школой нравственности, обучающей взаимной терпимости и уважению, состраданию и пониманию, воспитывающей в личности силу воли и духа. Это не просто отказ от еды и питья. Основная задача состоит в духовном совершенствовании путем искоренения пороков и плохих привычек.

"Рамазан - это месяц поклонения и духовного очищения, это священный праздник, который длится целый месяц, полный благочестия, желания еще больше творить добрые деяния", - сказал Trend Life Эльнур Мамедов, который также является автором музыки и режиссером клипа.

Автор слов – Фарахим Садыгов, аранжировка – Расим Аскеров.

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