Самый вкусный Ичери шехер – фестиваль уличной еды (ФОТО)

28 июня 2018 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер, около ворот Гоша гала, c 15 июня до 1 июля (ежедневно с 11:00 до 23:00), проходит самый крупный летний Фестиваль еды - Baku Summer Food Fest, сообщает Trend Life.

"Остаются считанные дни до завершения нового сезона самого масштабного фестиваля уличной еды в Баку - Summer Food Fest. Но это не значит, что у вас уже нет шанса попасть на самые зажигательные вечера лучших диджеев страны, послушать живую музыку, и попробовать уникальные рецепты от заведений города Баку и не только. Наши партнерские кафе, рестораны, развлекательные центры и шоурумы дизайнерских изделий уже удивили тысячи наших посетителей, а на концертные программы пришли не только знаменитые музыканты и диджеи, но и очень талантливая молодежь, которая продемонстрировала свои умения в области музыки и танца", - сообщили Trend Life организаторы проекта.

Baku Summer Food Fest организован кулинарным проектом Meal for Real при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Вход на территорию фестиваля - свободный. Главная цель организаторов показать, что уличная еда – не просто быстрый перекус, это целая культура, которая открывает дверь в мир новых вкусов и ощущений.

Это третий Фестиваль еды – в 2017 году Meal for Real с большим успехом провел Baku Street Food Festival и Baku Sweet November.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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