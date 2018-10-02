Тележурналист Euronews и зарубежные гости рассказали о Фестивале Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане 27 - 30 сентября впервые прошел Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими, посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417). Проект, нацеленный на воспевание и увековечение его поэзии и искусства, реализован при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры.

Фестиваль прошел под лозунгами - “Превосходя себя”, отражающим философские взгляды поэта, и “Я – крупица, я - светило…”, которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывала различные виды искусства и области знаний. В эти дни в родном краю Насими – Шамахы и различных местах Баку – Центре Гейдара Алиева, Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала", Государственном историко-архитектурного заповеднике "Ичеришехер", Музее каменной летописи, Приморском национальном парке, Бакинском медиацентре, Международном центре мугама и т.д. - были проведены различные мероприятия с участием всемирно известных и молодых исполнителей, музыкантов, поэтов, искусствоведов, философов, художников, актеров, которые вызвали восторженные отклики гостей и участников фестиваля. Среди них было немало зарубежных гостей, которые поделились с Trend своими впечатлениями о Фестивале Насими.

Вольфганг Спиндлер, тележурналист Euronews: "Для меня большое удовольствие каждый раз приезжать в Азербайджан, видеть ваше гостеприимство, беседовать с людьми, делать репортажи с известными личностями, рассказывать о важных международных событиях в области культуры. Фестиваль Насими открыл для меня поэта, который очень важен для региона, творчество которого тесно связано с поэзией, искусством и музыкой. Его философия гуманизма очень актуальна для современного общества. Это, безусловно, концепция с различными аспектами, которая достойна самых высоких слов".

Герт Нессенс (Бельгия), менеджер по проектам Европейской ассоциации фестивалей: "Я был очень впечатлен поездкой в Шамахы – на родину Насими, грандиозным открытием фестиваля в Баку, происходящими событиями – спектаклями, концертами, вечерами поэзии, произведениями искусства, представленными в рамках проекта. Этот фестиваль является своего рода посланием миру добра, любви к ближнему, объединения во имя высоких целей. Это очень особенная страна. Я был в соседних странах раньше, где чувствовалась какая-то закрытость, но здесь действительно свободная страна, чего я не ожидал до приезда сюда. Это мой первый визит в Азербайджан, и я полюбил его всей душой".

Дмитрий Лиханов, член Союза писателей и Союза журналистов России, один из руководителей Российского детского фонда: "Мы были в Шамахы и Баку, где было проведено множество мероприятий в честь замечательного философа и поэта Насими, который, безусловно, оказал влияние и на русское искусство и литературу. Его произведения были переведены на русский язык Константином Симоновым. Приятно, что в Азербайджане так трепетно относятся к литературе. Не много стран на территории бывшего Союза, где печатное слово так весомо и значимо. В Баку я видел замечательный Музей литературы со скульптурами известных писателей. Фестиваль Насими нужен, он был прекрасно организован и внесет весомый вклад в развитие культуры вашей прекрасной страны".

Пол Сингх (Великобритания), управляющий директор социального предприятия Equal education: "Впервые приехал в Баку и, признаться честно, не ожидал увидеть столь грандиозный фестиваль, все было крайне замечательно, живо и интересно. Благодаря Фестивалю Насими многое узнал об Азербайджане, о его древней культуре и традициях, музыке и поэзии, ваше гостеприимство и национальная кухня заслуживают только восторженных слов. Сюда приехали гости из многих стран мира, и каждый из них восхищен вашей страной и Фестивалем Насими. С радостью вновь вернусь в Баку".

Джанлуиджа Ледема (Италия): "Я был очень впечатлен этим фестивалем, высоким уровнем его организации. За четыре дня было проведено множество потрясающих мероприятий, посредством которых я узнал древнюю и богатую культуру Азербайджана. Философия Насими, направленная на просвещение и пропаганду высоких морально-нравственных ценностей, важна для всего прогрессивного человечества. Впечатления от фестиваля самые яркие, он запомнится самобытностью и духовностью".

Наоми Сато (Япония): "Поэзия Насими на лоне природы в его родном крае Шамахы, концерты, спектакли, вечера в Баку позволили не только соприкоснуться с древней историей Азербайджана, но и узнать его современную жизнь, архитектору, традиции, национальную кухню, великолепное гостеприимство, реалии дней, насыщенных потрясающими культурными программами. Фестиваль Насими был очень интересным ответом и резонансом всему, что он говорил, писал и представлял в своей жизни".

Камило Антонио (Австрия): "Я думаю, что дух великого поэта Насими находится вокруг нас. Многие участники и гости фестиваля понимали и оценивали то, что он писал, и то, что он сделал. Творчество жившего шесть веков назад поэта отличается глубоким смыслом и убедительной искренностью, призывает каждого погрузиться в мысли о тайне бытия, заглянуть в самую глубину души. Главное – призывает к духовному обогащению, миру и созиданию".

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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