В Баку представлен фильм "Alı Zirvəsi" о герое-журналисте (ФОТО)

17 января 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Недели патриотического кино, организованной Министерством культуры Азербайджана и Главным управлением культуры города Баку в Центре Гейдара Алиева Ясамальского района, состоялся показ киноленты "Alı Zirvəsi", посвященной памяти Национального героя Азербайджана, известного тележурналиста Алы Мустафаева, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления. Режиссером фильма "Alı Zirvəsi" является Камаля Мусазаде.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтили память жертв трагедии 20 Января. Ведущий мероприятия Азер Зейналзаде рассказал о трагических событиях 20 Января.

Далее родные и близкие Алы Мустафаева рассказали о жизненном пути Национального героя Азербайджана, поделились воспоминаниями о нем, подчеркнули, что он был бесстрашным тележурналистом, который вел репортажи из горячих точек.

Затем вниманию участников мероприятия был представлен фильм "Alı Zirvəsi".

После показа фильма сестра Алы Мустафаева – Марал Мустафаева выразила признательность организаторам мероприятия, подчеркнув, что подобные ленты играют большую роль в воспитании молодежи в духе патриотизма.

Алы Мустафаев родился 14 апреля 1952 года в селе Газахбейли Газахского района. С 1971 по 1973 год служил в армии. Окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. Около десяти лет проработал в Государственном комитете телевидения и радиовещания, руководил отделом новостей. Неоднократно выезжал в зону боевых действий в Нагорном Карабахе, откуда вел репортажи. 20 ноября 1991 года вертолет "Ми-8", в котором летели высшие государственные чиновники Азербайджана и четверо журналистов, включая Алы Мустафаева, разбился вблизи села Гаракенд в Нагорном Карабахе.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В учреждениях культуры Азербайджана проходят мероприятия, посвященные трагедии 20 Января
Культура 15 января 13:12
В Баку пройдет Неделя патриотического кино
Культура 10 января 19:33
В Баку торжественно отметили 10-летие Международного центра мугама (ФОТО)
Культура 28 декабря 2018 10:13
Открытие здания Шушинского государственного музыкального драматического театра (ФОТО)
Культура 25 декабря 2018 16:16
Танцующие небеса в Баку (ФОТО)
Культура 24 декабря 2018 16:44
В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
Культура 21 декабря 2018 19:37
Лента новостей
В Ходейде обстреляли кортеж наблюдателя ООН
В мире 18:57
Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по оптимизации структуры ряда госорганов
Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев выделил финансовую помощь частным общереспубликанским телерадиовещателям
Политика 18:52
Фарах Алиева: В Азербайджане важно упростить защиту диссертаций
Общество 18:42
Скорость ветра в Баку достигла 40 м/c, высота волн на Каспии - 7,9 метра - минэкологии
Общество 18:35
ОПЕК обнародовала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане в 2019 году
Энергетика 18:35
Ежегодный ущерб от стихийных бедствий в Азербайджане составляет $250-300 млн
Общество 18:22
Японские ученые в три раза занизили дозы радиации в Фукусиме
Другие страны 18:11
Полиция в Афинах применила слезоточивый газ для разгона протестующих учителей
Европа 18:07