Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая - она снималась в фильме Расима Оджагова (ФОТО)

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни, сообщает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года. В последние годы актриса тяжело болела.

"Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре", - добавила директор.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, в еврейской семье. Отец Абрам (Авраам) Петрович Быстрицкий был военным врачом-инфекционистом. Мать Эсфирь Исааковна Быстрицкая работала больничным поваром.

Будущая актриса с ранних лет тяготела к художественной самодеятельности, в связи с чем в 1948 году поступила на актерский факультет в Киевский институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого на курс Л. А. Олейника, который окончила в 1953 году.

Артистка сменила несколько сцен, выступая в разное время в Вильнюсском русском драматическом театре и Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

С 1958 года она вступает в труппу Малого театра, что находится в столице. Там она дебютировали в роли леди Уиндермир в спектакле «Веер леди Уиндермир» О. Уайльда.

В 1998 году работала в Московском драматическом театре имени М. Ермоловой.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, - в "Добровольцах".

В 1991 году она снялась в фильме известного азербайджанского режиссера Расима Оджагова "Семь дней после убийства".

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