Баку-90. Кровавый январь в музыке, фотографиях и воспоминаниях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life. Мероприятие организовано совместно с Азербайджанским государственным театральным музеем имени Джафара Джаббарлы.

Минутой молчания была почтена память жертв трагедии 20 Января.

В свои выступлениях директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, заведующая отделом Музея музыкальной культуры Ханым Абдинова и заведующая отделом театрального музея Матанат Дадашова рассказали о трагических событиях 20 января 1990 года.

Ханым Абдинова в своем выступлении затронула тему "Трагедия 20 Января в творчестве азербайджанских композиторов", а Мятанат Дадашова – "Трагедия 20 Января – наша кровавая память".

Своими воспоминаниями поделились родственница шехида 20 Января, профессора, ученого-химика Исмаила Мурсагулова – Гюлюш Мурсагулова и очевидец событий Мурсал Аскеров, который стал инвалидом в ту трагическую ночь.

Выступления сопровождались показам слайд-шоу фотографий Бориса Добина. В 1990 году Борис Добин работал в Музее музыкальной культуры, и запечатлел на фотопленку трагические события 20 Января.

Также вниманию участников мероприятия был представлен документальный фильм, посвященный трагедии 20 Января и видеозапись исполнения симфонии "Баку-90" азербайджанского композитора Азера Рзаева.

Ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. в В результате этого преступления погибло 147 человек, были ранены 744 человека, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества. В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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