В Баку состоялось открытие Ресурсного центра молодёжных организаций (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку при поддержке Фонда молодежи и Национального совета молодёжных организаций Азербайджана (NAYORA) состоялась церемония открытия Ресурсного центра молодёжных организаций, сообщили Trend Life в пресс-службе NAYORA.

На открытии заместитель министра молодёжи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев рассказал о важной роли созданного Ресурсного центра в общественно-социальной жизни страны и молодёжных организаций, подчеркнув успешную молодёжную политику государства. Было отмечено, что создание таких условий для молодёжных организаций, являющихся членом NAYORA, считается ярким примером отношения нашего государства к молодёжи.

Исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана Фарид Джафаров отметил, что это платформа станет путём решения для организаций, сталкивающихся с проблемой офиса, местом обмена и создания новых идей.

Глава NAYORA Марьям Меджидова провела презентацию Ресурсного центра, отметив, что наряду с обеспечением молодёжных организаций офисными и техническими принадлежностями, также будет оказана помощь и бухгалтерская услуга молодёжным организациям в деле реализации проектов на республиканском и международном уровне.

Затем было проведено собрание NAYORA с участием главы молодёжной общественной организации "Социальная интеграция выпускников интернатов" Араза Ахмедова. Глава центральной контрольно-инспекторской комиссии NAYORA Сона Ализаде представила отчёт о второй половине 2019 года. Сотрудник по работе с проектами Азер Алиев представил отчёт о деятельности организации за последние шесть месяцев, дав подробную информацию о проведённых мероприятиях и реализованных проектах. Азер Алиев был также избран главным сотрудником NAYORA.

В течение мероприятия общественные организации "Помощь интеллектуальному развитию молодёжи", "Главный путь молодёжи", "Студенческая сеть Erasmus-Азербайджан" и "Поддержка детей и подростков" провели свои презентации для принятия в ассоциативное членство NAYORA. Мероприятие завершилось обсуждением текущих вопросов.

(Автор: Вугар Иманов)