Певцы, актеры и телеведущие призвали коллег внести свой вклад в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские певцы, актеры, телеведущие и представители других сфер культуры призвали коллег внести свой вклад в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает Trend Life.

В социальных сетях в рамках инициативы Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) “Bir olaq, dəstək olaq!” под хештегом #birolaqdəstəkolaq представлены видеоролики – заслуженных артистов Рашада Ильясова, Вафы Зейналовой, Наргиз Джалиловой, Таира Иманова, Джошгуна Рагимова, Рафаэля Искендерова, заслуженного работника культуры Лейлы Гулиевой, телеведущих Салеха Багирова, Джейхуна Али, Вюсали Сеид, Турала Асадова, поэтессы и пианистки Захры Бадалбейли, актера Алекпера Алиева, продюсера и режиссера Мушфига Аббасова, тележурналиста Гюнай Маликгызы, художника Миразера Абдуллаева, певца Малика Келентерли. Сегодня к акции подключились директор Государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев и народный артист Бахтияр Ханызаде.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года в стране функционирует Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Цель Фонда поддержки борьбы с коронавирусом заключается в пресечении распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане и обеспечении финансовой поддержки мер, осуществляемых в направлении борьбы с вирусом.

(Автор: Вугар Иманов)