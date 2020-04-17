Российский режиссер скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Режиссер и продюсер документальных фильмов Александр Радов скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

По словам друга семьи Радова, режиссера Натальи Гугуевой, врачи считают, что коронавирусную инфекцию он победил, но возникли осложнения на сердце.

Радов родился 23 июля 1940 года. Окончил Московский автомеханический институт и аспирантуру Новосибирского государственного университета. В 1979-1981 годах вел авторский цикл "Суть дела" на Центральном телевидении. С 1991-го по 1996-й год являлся политическим обозревателем Российского телевидения (ВГТРК).

С 1996 года занимал пост президента независимой некоммерческой телекомпании "Всемирное русское телевидение", с 1997 года был генеральным директором телекомпании "Жизнь". С 2002 года - генеральный продюсер студии "Фишка-фильм".