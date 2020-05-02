Только одно может спасти нас от второй волны пандемии… - народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде

Социум 2 мая 2020 10:32 (UTC+04:00)
Только одно может спасти нас от второй волны пандемии… - народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан, как и весь мир, столкнулся с настоящей бедой - распространением коронавирусной инфекции, к которой нельзя относиться несерьезно. Напротив, следует со всей гражданской ответственностью осознать эту беду, грозящую нашей стране.

Об этом сказал Trend Life народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде.

"Благодаря усилиям руководства республики, усилиям лично Президента Азербайджана, правительства страны, в Азербайджане, к счастью, гораздо меньше заразившихся коронавирусом, чем в других странах. Но, к сожалению, все еще ежедневно выявляются десятки зараженных людей. Есть и вылеченные благодаря героическим усилиям наших врачей, чей самоотверженный благородный труд вполне отвечает этому понятию – героический. Мы, граждане Азербайджана, должны всеми силами помогать им в этом нелегком труде. Помощь же наша заключается в том, чтобы следовать указаниям врачей, указаниям правительства нашей страны - соблюдать все правила карантина. Я не хочу повторять то, что уже много раз было сказано в прессе, что уже и дети знают. Но знать мало. Недостаточно. Надо строго следовать указаниям специалистов, соблюдать изоляцию, карантин. В Азербайджане смягчены некоторые правила карантина, и всем нам теперь следует быть особенно осторожными - ведь смягчение карантина отнюдь не означает, что сразу же с первых минут все должны ринуться тесно общаться друг с другом, обниматься и целоваться на улицах. Только одно может спасти нас от, не дай Бог, второй волны пандемии - быть законопослушными и следовать всем указаниям и всем шагам, предпринятым государством. Азербайджан, как известно, является примером для всего мира в борьбе с пандемией. Сейчас надо изо всех сил стараться приблизить по возможности тот день, когда мы сможем безбоязненно выходить на улицы, тот день, когда на полном основании сможем отменить карантин. Безответственность смерти подобна. Запомните это", - говорит народный писатель.

Натиг Расулзаде отмечает, что никогда не отличался покладистым характером, но в данной ситуации неукоснительно соблюдает все правила карантинного режима.

"Я часто шел наперекор устоявшимся правилам, не считаясь ни с чем. Но только не теперь. Сейчас я, пересилив свою натуру, с самого начала карантина не выхожу из дома, хотя на протяжении десятилетий – и многие мои товарищи знают об этом – я выходил на пробежки по нашему прекрасному бульвару, которого мне очень не хватает. Как и многим, мне не хватает общения со своими внуками, детьми, но я запрещаю им навещать меня, надо переждать эту беду. Борьба с пандемией – это оборона. Всем нам надо изо всех сил обороняться, очень серьезно относиться к этой угрозе, чтобы она не обернулась катастрофой для всей нашей страны. Будьте терпеливы, проникнитесь, прочувствуйте ответственность, которая лежит на каждом из нас. И тогда мы победим!" - сказал народный писатель.

(Автор: Джани Бабаева)

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