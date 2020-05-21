ВспомниПобеду – в Азербайджане продолжается международная акция (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В апреле 2020 года Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку запустил проект #ВспомниПобеду, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В рамках проекта организаторы предложили всем желающим записать и опубликовать на своих страницах в Facebook и других социальных сетях песню или стихотворение, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, ветеранам войны и труда.

За это время проект поддержали десятки школьников, студентов, преподавателей, артистов театров Азербайджана и России, представителей ряда зарубежных стран.

Организаторами проекта подготовлен специальный сборник "Вспомни Победу" с выступлениями участников акции.

"Этот проект по сути стал международным. Он не может иметь временных и географических границ. Наша акция под хэштегом #ВспомниПобеду продолжается", - отмечено в распространённом сообщении.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)