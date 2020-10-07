Лезгины Дагестана - творческие деятели поддержали Азербайджан против армянских агрессоров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджанского государственного драматического театра в Дербенте (Дагестан), лезгины по национальности, уроженки азербайджанского города Губа – режиссер-постановщик, актриса, заслуженный работник культуры Дагестана Ягут Ахмедова, актриса и исполнительница, заведущая музыкальной частью, заслуженная артистка Дагестана Севда Бейбалаева в интервью Trend Life поддержали соотечественников в борьбе против армянских агрессоров.

История театра ведется с 1904, когда в Дербенте был создан Азербайджанский народный театр. В 1927 получил статус государственного. В 1967 получил статус народного. В 1993 в Дербенте был открыт новый Азербайджанский народный театр, в 1998 получивший современный статус и название. В репертуар театра входят пьесы, постановки разных жанров азербайджанских, дагестанских, зарубежных авторов, как прошлого поколения, так и современности.

Ягут Ахмедова: "Карабах исконная земля Азербайджана, и оккупированные на протяжении около 30 лет двадцать процентов территории страны должны вернуться истинным хозяевам. Так дальше больше не могло продолжаться. Сколько можно было вести переговоры? Это нонсенс в мировой истории, когда на протяжении около 30 лет шли перегворы. В Азербайджане около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, которые все это время мечтали вернуться в родные дома, а сколько жертв принесли все эти годы... Поэтому Азербайджан ведет справедливую войну за освобождение своих оккупированных земель. И очень горестно, что армянские вооруженные силы обстреливают и убивают мирных граждан страны, бомбят города и села Азербайджана, находящихся далеко вне зоны боевых действий. Верю в скорую победу, что кровь шехидов не пролита напрасно и агрессоры, наконец, уйдут с этой земли, а в Карабахе наступит долгожданный мир и процветание".

Севда Бейбалаева: "Мы однозначно поддерживаем действия Азербайджана по освобождению оккупированных территорий страны от армянских агрессоров. Эта война стала следствием затягивания процесса мирных переговоров, постоянными провокациями с армянской стороны, в результате чего солдаты и мирные жители становились жертвами. Мы живем в Дагестане, в многонациональной и толерантной республике, в атмосфере дружбы и взаимопонимания, уважения к традициям и культуре. То же самое и в Азербайджане. И поражает тот факт, что в последнее время в соцсетях и различных СМИ идут экстремистские и подстрекательские высказывания, чтобы разрушить эти отношения, противопоставить различные народы и национальности другу другу. Это безграмотные люди, которые не хотят жить в мире и согласии. Наши сердца в эти дни бьются в унисон с Азербайджаном. Мы –лезгины, которые родились в Азербайджане, всегда считаем эту страну своей Родиной, родным очагом и в эти дни всецело поддерживаем соотечественников в борьбе против армянских агрессоров. И не важно, кто ты по национальности и вероисповеданию, главное защита Родины от агрессоров!"

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В настоящее время продолжается обстрел город и сел Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий. В результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погибло 28 и ранено 144 мирных граждан. 66 гражданским объектам и 427 жилым домам нанесен серьезный ущерб.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование армии Азербайджана проводит контрнаступательную операцию войск по всему фронту. В результате освобождена часть ранее оккупированной территории. На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)