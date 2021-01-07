Рафиг Новрузов удостоен Европейским орденом "Чести" и титулом "Посол науки и мира" со стороны ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Совет по общественным наградам ООН (UNCOPA, Женева, Швейцария) удостоил международным титулом "Посол науки и мира" и Европейским орденом "Честь" проректора по научной части Бакинского Славянского университета, профессора Рафига Новрузова за заслуги перед мировой наукой, сообщает Trend Life.

Рафиг Новрузов – доктор наук, филолог, литературовед, заслуженный научный работник Европы. Родился 1 марта 1952 года в Баку. С отличием окончил филологический факультет Бакинского государственного университета. В различные годы работал в Институте русского языка и литературы имени М.Ф. Ахундова, возглавлял Центры азербайджанской культуры и языка при Белорусском государственном педагогическом университете и Киевском национальном лингвистическом университете. Является академиком Российской академии педагогических и социальных наук, Международной научной академии исследований тюркского мира, Европейской академии естествознания. Обладатель орденов и медалей - "Пушкина" (Россия), "Лейбница" (Германия), "Терегги" (Азербайджан), "Золотой звезды" (Турция) и т.д. Автор около сорока монографий, учебных пособий, книг и научных работ.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)