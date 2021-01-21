Нигяр Джамал и Айгюн Бейлер представили композицию в память о шехидах (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Победительница международного конкурса "Евровидение-2011", азербайджанская певица Нигяр Джамал и заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейлер представили видеоклип на композицию "Şəhidlər", сообщает Trend Life.
"Во время Отечественной войны все старались быть полезными Родине. Мы, люди искусства, тоже стараемся внести свой вклад в общее дело. Дуэт с заслуженной артисткой Айгюн Бейлер мы посвятили нашим доблестным героям, отдавшим свою жизнь за Родину", - подчеркнула Джамал.
Автор слов композиции "Şəhidlər" – Замина Хыналы, композитор - Исмаил Асадов.
(Автор: Джани Бабаева)
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