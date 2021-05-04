БАКУ /Trend Life/ - 53-летний азербайджанский певец Аслан Гусейнов трагически погиб в ДТП, сообщил Trend Life глава пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Намидан Пириев.

ДТП произошло на 60-м километре трассы Баку-Газах в утренние часы. Певец, находившийся за рулем своего автомобиля BMW, не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась с КамАЗом.

Семь дней назад у Аслана Гусейнова скончалась мать, которую похоронил в Гяндже и возвращался в Баку. У него осталось двое детей - сын и дочь, которые учатся в школе.

Аслан Гусейнов - популярный азербайджанский певец, родом из села Нуведи Зангиланского района. В годы сталинских репрессий в 1937 году его семья была депортирована в Чимкентскую область Казахстана, затем они переехали в Чуйский район Джамбульской области, где и родился Аслан. С 25 лет жил и работал в Кыргызстане, а через десять лет переехал в Азербайджан. Аслан Гусейнов широко известен не только в Азербайджане, но и в Казахстане и Средней Азии. Исполнял эстрадные, народные и патриотические композиции.

Аллах рехмет элясин!

(Автор: Вугар Иманов)