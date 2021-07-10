Как стать успешной женщиной в Азербайджане. Бизнес-леди и журналисты на пути к общей мечте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре пропаганды книги Azərkitab прошла встреча бизнес-леди с журналистками, организованная по инициативе заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой и при содействии председателя ОО "Женщины – предприниматели Азербайджана" Земфиры Агаевой, сообщает Trend Life.

Круглый стол был посвящен теме "Роль медиа в развитии женского предпринимательства" и приурочен ко Дню национальной прессы – 22 июля.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

Ведущая мероприятия, телеведущая Нурана Гюляр отметила, что развитие женского предпринимательства сегодня является одним из важных мировых трендов и драйвером роста благосостояния, при этом роль бизнес-леди в национальной экономике становится все значительнее. Вовлечение в предпринимательство большего числа женщин может стать еще одним стимулом для роста в стране малого и среднего бизнеса, а для более успешного развития необходима поддержка СМИ.

Земфира Агаева рассказала, что государство уделяет особое внимание развитию предпринимательства, за годы деятельности ОО "Женщины – предприниматели Азербайджана" в регионах было открыто 22 центра, привлечено к занятию бизнесом около 12 тысяч женщин. Важно отметить, что самоидентификация и самореализация, создание стартапов, возможности для развития собственного бизнеса – все это вызывает живой отклик не только у молодежной аудитории, но и у представителей устоявшегося бизнес-сообщества. Основным фактором успеха является просветительская деятельность, в чем важное значение принадлежит СМИ.

Фахрия Халафова, которая известна не только как художник-модельер, доцент кафедры моделирования Государственного университета культуры и искусств, но и как первый производитель отечественной парфюмерии и успешный предприниматель, акцентировала внимание на формуле успеха каждой из женщин, которые есть в каждой сфере жизни, имеют четкое направление и знают, что они делают. Было отмечено, что успешная женщина одновременно занята и удовлетворена своим делом, счастлива в семье и уважаема в обществе. Фахрия Халафова также затронула вопросы изучение роли женщины на современной экономической арене, ее слабые и сильные стороны, проблемы и перспективы, а также рассмотрела достижения и перспективы женского предпринимательства.

Специальной гостьей мероприятия стала дизайнер и меценат из Турции Джанан Гёзтепе, которая поделилась своим опытом ведения бизнеса в родной стране, рассказала о благотворительных проектах, отметила важность дальнейшего расширения экономических связей между братскими народами, в чем особую роль должно играть женское предпринимательство. Гостье был подарен шарф с рисунком флагов Азербайджана и Турции и значок с изображением цветка харыбюльбюль, который неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне.

После круглого стола состоялись интересные дискуссии, в ходе которых были рассказаны истории о том, как стать успешной женщиной в Азербайджане.

(Автор и фото - Вугар Иманов)