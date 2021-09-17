Сайяд Ализаде пока не подключен к ЭКМО – брат артиста

БАКУ /Trend Life/ - Состояние Сайяда Ализаде продолжает оставаться стабильно тяжелым. Об этом сообщил Trend Life брат артиста Саджад Ализаде.

Популярный исполнитель народных песен, теснифов и эстрадных композиций Сайяд Ализаде около 15 дней назад заразился COVID-19. 13 сентября он был госпитализирован в реанимационное отделение больницы модульного типа для больных коронавирусом при медцентре МЧС Азербайджана в бакинском поселке Зых. Минувшей ночью был переведен в Центральный таможенный госпиталь,

"Сайяд пока не подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), как это сообщили некоторые СМИ, но в ближайшее время это будет сделано. Врачи взяли анализы для этого, ведется лечение, мы верим и надеемся на лучшее", - сказал Саджад Ализаде.

Сайяд Ализаде родился 6 августа 1958 года в селе Бабы Физулинского района. С детских лет выступал в различных ансамблях, был победителем республиканских конкурсов. Выпускник Государственного инженерно-строительного института и Государственного институт искусств. Выступал в ансамбле народных инструментов "Arzu", в составе которого становился лауреатом республиканских конкурсов "Oxu tar" и "İstedadlar axtarırıq", а также Всесоюзного международного фестиваля "Молодежь СССР – Греция". Выступал в составе коллектива легендарного Ислама Рзаева "Araz". Выпустил более пятнадцати альбомов, снял несколько клипов. Руководитель творческого центра “Bəyaz gecələr”.

(Автор: Вугар Иманов)