Посвящается матерям шехидов. Невозможно смотреть без слез… (ВИДЕО)

Социум 28 октября 2021 13:35 (UTC+04:00)
Посвящается матерям шехидов. Невозможно смотреть без слез… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский исполнитель, солист Государственного академического театра оперы и балета, заведующий кафедрой вокала Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана и Дагестана, профессор Азер Зейналов исполнил композицию "Ana" (Мать), посвященную матерям шехидов, сообщает Trend Life.

Видеоролик представлен в рамках патриотического проекта "Mənim oğlum qəhrəmandır!" (Мой сын – Герой) и "Mənim atam qəhrəmandır!" (Мой отец – Герой!), который реализуется Fire Land Production при поддержке министерства обороны Азербайджана.

"Наши шехиды за счет своей крови подарили нам Великую Победу, освободили наши земли, которые на протяжении около 30 лет находились под армянской оккупацией. За каждым азербайджанским героем стоит добрая и любящая, смелая и гордая мать, которая воспитала достойного сына Отечества на основе самых высоких морально-нравственных и патриотических ценностей. Мать героя – это самое священное для каждого гражданина Азербайджана и наших соотечественников в мире, и все мы преклоняемся перед матерями героев, чтим светлую память шехидов", - сказал руководитель Fire Land Production Джалал Гурбанов.

Проект посвящен светлой памяти шехидов, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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Посвящается матерям шехидов. Невозможно смотреть без слез… (ВИДЕО)
Посвящается матерям шехидов. Невозможно смотреть без слез… (ВИДЕО)
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