Проект АМИ Trend "Я родился в Шуше": Созидать, строить дороги и мосты стало судьбой Рафига Халафова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Года города Шуша" представляем читателям проект АМИ Trend "Я родился в Шуше", посвященный знаменитостям, а также личностям, не столь широко известным общественности, интересным фактам из их жизни, деятельности и творчества. Наш очередной материал посвящен заслуженному инженеру, кавалеру орденов и государственному деятелю Рафигу Халафову.

Созидать, строить дороги и мосты было не только специальностью и призванием Рафига Халафова, но и его судьбой, смыслом жизни, работой, которой он посвятил свою жизнь. И все это проявилось на всех этапах его славного жизненного пути.

Рафиг Халафов родился 5 июля 1939 года в Шуше. Происходил он из рода Халафбековых и был представителем одной из бекских фамилий Карабаха.

"Роль беков, особенно наследственных, в социально-экономической жизни азербайджанских ханств была значительной. Как свидетельствуют источники, "беки занимали всегда высшие должности в ханстве и при дворе хана, получали или жалованье из ханской казны, или доходы от порученных им в управление ханских земель". И, наконец, хан давал им в пожизненное владение села.

Дом Халафбековых и по сей день находится в Шуше, но, к сожалению, как и большая часть культурных и исторических памятников, он подвергся разрушениям. Посетив Шушу 12 сентября 2021 года, я, конечно же, смогла увидеть дом, в котором жил дедушка отца Рагим Халафбеков. С Шушой у нашей семьи связаны самые лучшие детские и юношеские воспоминания. На лето мы ездили к родственникам. А наша мама Рафига ханум Алиева всегда предпочитала проводить летние каникулы в санатории города Шуша. Конечно же, воспоминаний и юношеских впечатлений очень много", - рассказала Trend Life дочь Рафига Халафова, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, художник-модельер Фахрия Халафова.

С детства у Рафига Халафова был интерес к техническим наукам. В 1962 году, окончив Азербайджанский политехнический институт по специальности "Инженер-строитель", до 1965 года он работал экономистом, прорабом, главным инженером в Государственном проектном институте Azərtəsərrüfat. Его талант и работоспособность были замечены, и он стал главным инженером треста Azərdəniznefttikinti. Более того, в 1969 году был командирован в Сирию для проведения строительных работ на нефтяных промыслах.

Профессионализм сопутствовал успехам Рафига Халафова на всех должностях. Он был заместителем директора Xəzərdənizneft при министерстве нефтяной промышленности СССР и Xəzərdənizneftqazsənaye при Всесоюзном промышленном объединении. Это были годы, когда реализовывалась новая нефтяная стратегия Гейдара Алиева, и на повестке дня стоял вопрос разработки морских месторождений, прежде всего, месторождения "Гюнешли". За изобретение установки-укладчика подводного трубопровода, доставляющего на сушу нефть, извлекаемую из морских глубин, Рафигу Халафову было вручено авторское свидетельство.

В 1979 году он был назначен министром строительства и эксплуатации автомобильных дорог Азербайджана. За 10 лет проделал большую работу в сфере строительства и реконструкции автомобильных дорог страны. Именно под его руководством впервые в Азербайджане была принята долгосрочная программа развития шоссейных дорог на 20-летний период, начиная с 1981 года.

В тот период общая протяженность шоссейных дорог в Азербайджане была доведена с 23 800 до 24 900 километров, а дорог с твердым покрытием - с 18 300 до 23 800 километров. Были проложены дорога Баку-Сумгайыт-поселок Г.З.Тагиева-Гилязи, Локбатан-Гарадаг-Алят-Астара, дороги, протянувшиеся от Исмаиллы, Сабирабада, Физули, Товуза до соседних регионов, словом, обеспечивающие сообщение между всеми населенными пунктами страны. Все это были магистральные дороги первой технической категории.

Увеличение в те годы протяженности дорог первой технической категории в 5 раз, второй технической категории – в 3,2 раза, третьей технической категории – в 2,3 раза является плодом труда именно Рафига Халафова и руководимого им коллектива. Он лично руководил строительством мостов на реках в Товузе, Зардабе, Имишли, Лачыне и Газахе.

В 1989–1993 годах был руководителем отдела Управления делами Кабинета министров, советником премьер-министра.

Народный писатель, политический деятель Эльмира Ахундова: "Мне довелось познакомиться с этим замечательным человеком в начале 90-х годов прошлого века. И не просто познакомиться, а проработать вместе несколько лет в Совете Министров Азербайджана. Рафиг Халафов возглавлял тогда в Совмине один из отделов, а я, будучи собкором "Литературной газеты", работала по совместительству в тамошней пресс-службе… Все, кому довелось знать и общаться с Рафигом Халафовым, отмечают его необычайную эрудированность. Он много читал, был глубоко знаком с историей собственной страны, с трудами известных философов, психологов, обожал жанр политических мемуаров. И еще Рафиг Расулович занимался творчеством, из-под его пера выходили и стихи, и проза, и мудрые философские изречения. Но он был человеком очень скромным, я бы даже сказала, стеснительным. Поэтому ни стихи, ни проза так и не дошли до читателей в виде полноценной книги. Однажды у Рафига Расуловича спросили, почему он не стремится напечатать свои произведения. Он ответил: "Это было очень давно, еще в молодости. Встретившись с одним из наших известных писателей, я показал ему свою повесть, написанную в жанре детектива. Дней через 10-15 он сказал, что может ее опубликовать при условии, если под повестью появятся две подписи. С тех пор я предпочитаю хранить написанное в письменном столе".

Впрочем, однажды друзья, в числе которых был выдающийся азербайджанский поэт Халил Рза Улутюрк, уговорили его издать книгу под названием "Я верю, наступит день…". Книга, увидевшая свет в 1995 году под авторством Рафига Атяша, вместила в себя несколько знаменитых интервью Рафига Халафова, многочисленные отклики на эти интервью и ряд его мудрых философских изречений.

"В последний раз до оккупации мы были в Шуше в 1986 году. Книга, автором которой являлся Рафиг Халафов, называлась "Я верю, наступит день…". И этот день настал – день славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, одержанной благодаря нашей героической армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Публицист Эльмира Ахундова в своей статье, посвященной Рафигу Халафову, написала такой абзац: "Сегодня многое из того, о чем мечтал Рафиг Халафов, стало реальностью. Мы живем в благополучной, преуспевающей, уверенно проводящей независимую внешнюю и внутреннюю политику стране. Огромная заслуга в этом принадлежит первостроителям нашей государственности, в числе которых был Рафиг Халафов". Это, пожалуй, главный оптимистический итог и сокровенный смысл его короткой, даже по земным меркам, жизни", - сказала Фахрия Халафова.

С 1993 года Рафиг Халафов работал на должности председателя правления Государственного концерна "Товары для народа". Концерн осуществлял руководство над 9 различными отраслями промышленности страны. В тот период экономика переживала спад, бывшие связи были прерваны, рынок – потерян. В такое трудное время он мобилизовал все силы для построения производства, нацеленной на рыночную экономику.

Фахрия Халафова рассказывает, что благодаря наставлениям великого лидера Гейдара Алиева отец проделал большую работу для становления и развития независимого Азербайджана.

"Отец всегда гордился тем, что входил в список видных личностей Шуши, имеющих заслуги в общественно - политической и культурной деятельности Азербайджана. Великий лидер Гейдар Алиев после возвращения к власти в 1993 году позвал Рафига Халафова и поставил перед ним важную задачу: как председателю правления Государственного концерна "Товары для народа", прежде всего, обеспечить нужды Вооруженных сил Азербайджана. Надо было мобилизовать все внутренние ресурсы, чтобы одеть, обуть армию, которая была в плачевном состоянии. Отец справился с этой задачей. Дело в том, что это был один из немногих реально работающих концернов, который приносил в бюджет солидные доходы. Заработали фабрики, причем почти все работали на военные нужды. Представьте тогдашнюю армию. А мой отец за неполные два года оснастил армию формой самого современного образца".

Более того, была обеспечена поставка продукции за рубеж. Специалисты были командированы в Германию, Турцию, Китай, заключили соглашения для закупки современной техники, сырья и материалов. В возобновивших трудовой ритм предприятиях работой были обеспечены тысячи людей, в том числе женщины и девушки.

Независимо от того, где работал, Рафиг Халафов демонстрировал присущие ему инициативность и организаторские способности, трудолюбие и талант умелого руководителя.

В 1997 году он был назначен заместителем премьер-министра Азербайджана. Рафиг Халафов, труд которого был отмечен орденами и медалями, был депутатом Верховного совета Азербайджанской Республики двух созывов.

К сожалению, внезапный и безвременный уход Рафига Халафова из жизни 11 октября 1998 года стал концом его блистательной карьеры. Ему было всего 59 лет... Его похоронили на Аллее почетного захоронения.

"Я бы хотел видеть свою нацию не нищей, а богатой, не принимающей, а раздающей пожертвования, не безграмотной, а ученой, не бесчестной, а достойной и, наконец, способной собственными силами защитить и отстоять свою независимость. Мало мечтать об этом, стать шехидом на этом пути – большое счастье", - говорил Рафиг Халафов, и сегодня это стало реальностью…

Фотографии из семейного архива Фахрии Халафовой