В школе ADA состоялся выпускной - дорога во взрослую жизнь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В школе ADA, функционирующей с 2019 года при Университете ADA, состоялся выпускной, сообщает в среду Trend. Выпускниками 2022-2023 учебного года стали 192 ученика.

Вначале торжественного мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступая на мероприятии, проректор по учебной работе Университета ADA Вафа Каздал, поздравила выпускников и пожелала им успехов.

"Сегодня праздник, и мы собрались отметить достижения наших выпускников. Окончание школы - важный этап в их жизни. Если вспомнить последние два года обучения, то, безусловно, это был нелегкий период. Все знают, обучение в школе ADA - очень требовательное, но за этим стоит наша миссия - мы хотим, чтобы наши выпускники были хорошо подготовлены к учебе в университете. Учиться в школе ADA, быть ее выпускником - большая ответственность, важный шаг. Уважаемые школьники, хочу чтобы вы гордились собой, и радовались своим успехам. Жизнь школы ADA не ограничивается только занятиями и экзаменами, у участников очень обширная деятельность вне класса. Мы стараемся, чтобы наши учащиеся были активными, они участвуют в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, где достигают больших успехов", - сказала Вафа Каздал.

В своем выступлении Вафа Каздал особо подчеркнула роль и поддержку ректора Университета ADA, профессора Хафиза Пашаева, огромную значимость его советов, созданных условий для учащихся.

Обращаясь к выпускникам, проректор по учебной работе Университета ADA отметила, что основная работа их ждет впереди.

"У большинства из вас цель продолжить образование в Университете ADA. Основная часть вашей работы начнется в Университете, вы не должны думать, что окончив школу, университетская жизнь будет легче. Если вы продолжите обучаться в университете с таким же отношением как вы учились в школе, то ваши показатели будут такими же хорошими", - сказала она.

Затем вниманию профессорско-преподавательского состава Университета ADA, педагогов школы ADA, родителей учащихся и гостей мероприятия была представлена художественная программа.

Программа началась с исполнения выпускниками вальса под музыку из балета "Семь красавиц" Гара Гараева.

Далее выпускники рассказали о школьной жизни, о том, как проходило их обучение, о любимых педагогах и мечтах о будущей университетской жизни. Они выразили огромную признательность педагогам за их труд и усилия, а также родителям за поддержку и мотивацию.

Далее прозвучали музыкальные композиции, были представлены танцевальные номера, которые сопровождались фото- и видеокадрами, снятыми в ходе учебы.