В Вене представлены работы художника Назима Мамедова, посвященные Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Вене (Австрия) прошло мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида, на котором были представлены работы известного азербайджанского художника Назима Мамедова (1934 -2004) "Xocalı harayı" (Крик Ходжалы), сообщили Trend Life в НПО Arts Council Azerbaijan.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители аккредитованного в Вене дипломатического корпуса и азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли рассказал о Ходжалинском геноциде, который является одним из самых жестоких и кровавых преступлений XX века.

Было отмечено, что выставка художника Назима Мамедова посредством языка искусства отражает ужасы самого жестокого преступления против человечности. В своих работах художник на холсте с помощью красок отразил истории жизни, судьбы и ужасы жертв трагедии.

Литовский военный журналист, фотограф Ричардас Лапайтис рассказал об ужасных сценах, которые он увидел в Агдаме, куда в то время были доставлены жертвы Ходжалинского геноцида.

Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов проинформировал участников мероприятия о произведениях художника Назима Мамедова, посвященных Ходжалинскому геноциду. Было отмечено, что в коллекции собраны произведения, созданные художником в течение десяти лет, и часть этих работ экспонируется на выставке в Вене.

В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма "Бесконечный коридор" литовского режиссера Андреаса Брокаса. В документальной кинокартине военный журналист Ричардас Лапайтис через много лет посетил Азербайджан, встретился с выжившими в той трагедии людьми, узнал душераздирающие истории о том, как старики, женщины и дети Ходжалы спасались по бесконечному коридору от бомбардировок и кровавой резни.

Продюсерами фильма являются Андреас Брокас и обладатель престижной премии "Грэмми" Джеральд Рафшун. Фильм был удостоен ряда международных кинонаград.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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