CineMastercard заключил контракты с ведущими мировыми киностудиями в Лас-Вегасе

БАКУ /Trend Life/ - CineMastercard представил Азербайджан в Лас-Вегасе на ежегодной конференции CinemaCon, посвященной киноиндустрии, которая проводится для профессионалов в области кинопроизводства, дистрибуции и технологии, сообщили Trend Life в пресс-службе CineMastercard.

С момента своего основания в 2011 году CinemaCon значительно развился и расширился, став крупнейшим и наиболее значимым событием для мировой киноиндустрии. Это мероприятие имеет поистине международный масштаб, привлекая участников из более чем 80 стран, что подчеркивает его важность и значимость.

На мероприятии собрались крупнейшие голливудские студии, режиссеры, актеры, продюсеры и представители других отраслей, связанных с кино. Состоялись презентации фильмов, выставки технологий, а также встречи, на которых обсуждались будущие тренды в киноиндустрии.

На конференции присутствовали директор сети кинотеатров CineMastercard (CinemaPlus LLC) Мурат Джамджи и председатель Наблюдательного совета Заур Дарабзаде. Они заключили контракты с ведущими мировыми киностудиями на показ фильмов следующих новых сезонов. Среди этих компаний были такие студии, как Universal Pictures, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Paramount Pictures и Warner Bros. Кроме того, представители ознакомились с новейшими технологиями, предназначенными для кинотеатров, и были проведены встречи с руководителями компаний.

Во время выставки М.Джамджи и З.Дарабзаде обсудили стратегии развития кинотеатров, новые технологические тенденции, инновационные решения и достижения.

CineMastercard стремится предоставить своим зрителям возможность смотреть фильмы в Азербайджане в день их мирового релиза. Кинотеатр планирует продолжать внедрять новшества, стремясь занять лидирующую позицию в мировой киноиндустрии и всегда предлагать своим зрителям лучшее. С постоянно развивающимся подходом к технологиям и инновациям CineMastercard намерен укрепить свои позиции лидера в азербайджанской киноиндустрии.

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