Товарищеский матч по бочче между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

29 декабря 2017 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в спортивном комплексе ABU Arena прошел товарищеский матч по бочче между Азербайджаном и Турцией, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, президент НПКА Ильгар Рагимов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, депутат Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев, координатор Турецкого Агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) в Баку Адем Урфа, глава отдела спорта министерства молодежи и спорта, олимпийский чемпион Фарид Мансуров, представители НОК.

Бочче (итал. bocce) - вид спорта, которым занимаются только паралимпийцы, самой тяжелой степени инвалидности. Игра несколько похожа на керлинг. Паралимпийцы должны катить, кидать или толкать шар как можно ближе к цели. Изначально игра была изобретена для людей, страдающих от детского церебрального паралича, но со временем к нему присоединились люди с различными болезнями сенсорно-моторной функции. Специально размеченная площадка для игры в бочча имеет размеры 12.5 x 6 м и со всех сторон окружена свободным пространством шириной два метра. Поверхность площадки плоская и ровная. В игре используются кожаные мячи двух цветов - красные и синие, диаметр - 27 см, вес - 275 г, а также один белый шар, называемый Джек болом.

Победители и призеры были отмечены дипломами и ценными призами.

Результаты в различных категориях, с первого по третье место:

BC 1 – Улькер Аскерова, Гекхан Шахбаз, Нариман Пиргулиев,

BC 2 – Сона Агаева, Толга Асланмирзе, Таир Зульфугарлы,

BC 3 – Мустафа Четин, Эмре Вурал, Амрах Рагимов,

BC 4 – Хаял Исламов, Чогатай Чакыр, Бахруз Мирзаев.

(Автор: Вугар Иманов)

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