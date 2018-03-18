Азербайджанские бойцы провели схватки на праздник Новруз (ФОТО)

18 марта 2018 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Сумгайыте прошел восьмой чемпионат Азербайджана по кэмпо, организованный Министерством молодежи и спорта, Главным Управлением молодежи и спорта города Сумгайыт, Федерацией кэмпо Азербайджана, Ассоциацией восточных единоборств и клубом "Тогрул", сообщили Trend Life организаторы. Соревнование было приурочено к празднику Новруз.

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана. Выступившие президент Федерации кэмпо Азербайджана, заслуженный тренер Рауф Ибрагимов, представители спортивных федераций и клубов, общественных организаций отметили, что государством уделяется большое внимание развитию спорта, проводятся значимые международные соревнования, наши спортсмены с большим успехом выступают на международной арене.

В соревновании приняли участие около 250 бойцов, представляющие 17 клубов из Баку, Гянджи, Сумгайыта, Шеки, Сиязана, Абшерона и других регионов страны. Битвы прошли по двум версиям кэмпо - Kempo Full və Kempo Submishn Gi, в различных весовых категориях (дети, юноши, молодежь, взрослые).

Кэмпо - это учение о путях к слиянию душ Человека и Вселенной, приобретения гармонии в взаимоотношениях человека и мира, достигаемого благодаря усвоению многовековых знаний и традиций системы восточных единоборств. Кэмпо, как термин, употребляется как общее наименование всех боевых искусств, независимо от национальной принадлежности. Слово «кэмпо» японское, но записывается теми же иероглифами, что и китайское «цюань-фа», корейское «квон-поп», вьетнамское «куэнь-фат», означающие «учение кулака», «праведный закон кулака»,«наука рукопашного боя». Однако, если в Китае цюань-фа - это рукопашный бой без оружия, то в Японский термин кэмпо определяет любые систематизированные виды борьбы, в том числе и с применением оружия.

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(Автор: Вугар Иманов)

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