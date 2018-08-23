Ничейный результат был зафиксирован во всех встречах пятого игрового дня

Встреча пятого тура между азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедъяровым и американцем Хикару Накамурой на Кубке Синкфилда (призовой фонд - $300 тысяч), четвертом этапе мирового шахматного Гран-тура, проходящего в американском Сент-Луисе, завершилась вничью, передаёт ТАСС. Мамедъяров по-прежнему сохраняет место в лидирующей группе.

По итогам раунда ничейные результаты были зафиксированы во всех сыгранных партиях. В пятый день турнира играли Фабиано Каруана (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александром Грищук (Россия) и Сергей Карякин (Россия), Левон Аронян (Армения) и Вишванатан Ананд (Индия), а также Магнус Карлсен (Норвегия) и Уэсли Со (США).

После пяти туров первое место в турнирной таблице делят Мамедьяров, Грищук, Карлсен, Аронян и Каруана, набравшие по 3 очка. 6-е и 7-е места занимают Ананд и Вашье-Лаграв, в активе которых по 2,5 очка. Далее расположился Со - 2 очка. Карякин и Накамура замыкают турнирную таблицу, набрав по 1,5 балла.

Турнир проходит в один круг, выходной день - 23 августа. Контроль времени - классический, шахматисты имеют по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.

Кубок Синкфилда завершится 27 августа.

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