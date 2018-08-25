Кубок Синкфилда: Мамедъяров вновь не смог победить

25 августа 2018 04:52 (UTC+04:00)

Встреча пятого тура между азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедъяровым и франузом Максимом Вашье-Лагравом на Кубке Синкфилда (призовой фонд - $300 тысяч), четвертом этапе мирового шахматного Гран-тура, проходящего в американском Сент-Луисе, завершилась вничью, передаёт ТАСС.

Встреча шестого тура между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и американцем Фабиано Каруана на Кубке Синкфилда завершилась поражением россиянина. Каруана вышел на чистое первое место в турнирной таблице.

По итогам раунда в остальных встречах были зафиксированы ничейные результаты. В шестой игровой день турнира партии провели Магнус Карлсен (Норвегия) и Александр Грищук (Россия), Хикару Накамура (США) и Левон Аронян (Армения), а также Вишванатан Ананд (Индия) и Уэсли Со (США).

После шести туров на чистое первое место в турнирной таблице вышел Каруана, набравший 4 очка. Места со второго по пятое делят Мамедьяров, Карлсен, Грищук и Аронян, в активе которых по 3,5 очка. Шестую и седьмую строчки занимают Ананд и Вашье-Лаграв - по 3 очка. Далее расположились Со (2,5 очка) и Накамура (2), а Карякин замыкает турнирную таблицу, набрав 1,5 балла.

В партиях седьмого тура, который пройдет в субботу, Мамедьяров черными сыграет против Карякин.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени - классический, шахматисты имеют по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.

Турнир завершится 27 августа.

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