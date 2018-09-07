В Баку пройдет велопробег среди аутистов

7 сентября 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На территории Ağ Şəhər (Белый город) Приморского национального парка 11 сентября в 16.00 пройдет велопробег среди аутистов – детей, юношей и молодежи, организованный Спортивным клубом аутистов (AİK) в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life организаторы. Велопробег в поддержку аутистов организован при содействии Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AzVİF), Республиканской олимпийской велосипедной школы и BrendSport.az.

Цель проведения соревнования по велоспорту, который занимает особое место в жизни аутистов, заключается в том, чтобы пропагандировать этот вид спорта, определить сильных спортсменов среди клубов.

Каждый желающий может принять участие в развлекательной программе и велопробеге.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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