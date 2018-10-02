В Азербайджане определен первый победитель конкурса, отгадавший результаты игр Лиги Европы УЕФА (ФОТО)

2 октября 2018 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые Баку принимает одно из самых престижных соревнований континента - финальный матч Лиги Европы УЕФА. Только две команды, вышедшие победителями из напряженной борьбы в решающей встрече престижного турнира, в котором примут участие 56 клубов, встретятся на Бакинском олимпийском стадионе (БОС).

На сайте www.finalbaku2019.com, созданном в связи с этим престижным соревнованием, был дан старт особенному проекту, сообщили Trend Life в пресс-службе Локальной операционной группы Финал-2019: Баку - Лига Европы УЕФА.

Более 1000 участников прошли регистрацию в конкурсе, который проводится по системе баллов с суммированием правильно отгаданных результатов игр, в течение сезона Лиги Европы 2018/2019. Основной призовой фонд соревнования составляет 2000 AZN. Помимо этого, победителю каждого месяца, занявшему первое место в общем зачете баллов, в подарок достается футбольная форма национальной сборной Азербайджана или официальный мяч Лиги Европы.

Победителем первого месяца стал Анар Искендерли, сумевший обойти всех с 27 баллами. Ему была подарена футбольная форма национальной сборной Азербайджана.

Для участия достаточно зайти в раздел “Hesabı tap” (Отгадай счет) на сайте www.finalbaku2019.com, пройти регистрацию и указать ваши предположения.

(Автор: Вугар Иманов)

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