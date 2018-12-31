Мэйуэзер нокаутировал Насукаву в выставочном бою в Японии

Американский боксер Флойд Мэйуэзер выиграл у японского кикбоксера Тэнсина Насукавы техническим нокаутом в первом раунде в выставочном поединке. Бой прошел в японской Саитаме на турнире организации Rizin, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Начало боя было отложено на три часа из-за позднего прибытия Мэйуэзера на арену. Первые секунды соперники были малоактивными, лишь обозначая удары. По истечении первой минуты японец после несильного удара потерял равновесие и оказался на полу.

После этого соперники активизировались. Если японец в основном попадал в защиту оппоненту, то Мэйуэзер был точнее и еще дважды отправлял Насукаву на пол, на этот раз после сильных ударов. После того, как судья в третий раз начал отсчитывать нокдаун японцу, его секунданты отказались от продолжения боя. Всего поединок продолжался немногим свыше двух минут.

Поединок прошел по правилам бокса и состоял из трех раундов по три минуты. Соперники выступали в восьмиунцевых перчатках в весовой категории до 67,7 кг. Судьи не обслуживали поединок, и его результат не будет внесен в официальную статистику..

41-летний Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом), ни одного поражения в профессиональном боксе, что до недавнего времени было рекордом. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. В последний раз американец выходил на ринг 26 августа 2017 года, когда победил техническим нокаутом в 10-м раунде ирландца Конора Макгрегора.

Насукава стал первым японским бойцом, который вышел на ринг против Мэйуэзера. Он провел в смешанных единоборствах четыре поединка, одержав во всех победы (три досрочно), в кикбоксинге на его счету 28 побед (22 нокаутом), ни одного поражения. В кикбоксинге Насукава побеждал таких соперников, как таец Ванчалонг и бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии Международной боксерской федерации (IBF) таец Амнат Руенроенг.

За этот бой Мэйуэзер может заработать около $90 млн. Гарантированный гонорар боксера составит $62 млн, оставшуюся сумму он рассчитывает заработать за счет продаж платных трансляций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.