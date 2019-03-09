ФК "Тоттенхэм" проведет первый матч на новом стадионе в апреле

9 марта 2019 18:36 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" проведет первый матч на своем новом стадионе в апреле против "Кристал Пэлас" или "Брайтона". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Дата первого матча команды на новом стадионе станет известна по итогам встречи 1/4 финала Кубка Англии между "Брайтоном" и "Миллуолом", которая пройдет 17 марта. В случае победы "Брайтона" "Тоттенхэм" сыграет на новом стадионе с "Кристал Пэлас" 3 апреля. Если победит "Миллуол", то "Тоттенхэм" встретится с "Брайтоном" 6 или 7 апреля.

62-тысячная арена находится на заключительном этапе строительства, в настоящее время идут испытания системы обнаружения пожара и ее интеграции с другими системами безопасности. Клуб сможет проводить матчи на новой арене после того, как она получит сертификат безопасности.

Строительство новой домашней арены "Тоттенхэма" началось в мае 2015 года. Открытие нового стадиона было запланировано на 15 сентября 2018 года, но тестовый ввод арены в эксплуатацию выявил проблемы с системами безопасности. Открытие было перенесено на неопределенный срок, что вызвало недовольство среди фанатов английского клуба. По словам представителей "Тоттенхэма", новый стадион, который получил название Tottenham Hotspur Stadium, может стать самым технологичным стадионом в Великобритании - с подогревом сидений, USB-разъемами в каждом кресле и выдвижным полем.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Тоттенхэм" занимает третье место, имея в активе 61 очко после 29 матчей.

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