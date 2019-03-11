Чемпионка мира в велогонках покончила с собой в 23 года

11 марта 2019 08:54 (UTC+04:00)

Трехкратная чемпионка мира в женском командном преследовании на велотреке Келли Кэтлин умерла в возрасте 23 лет. По предварительным данным, она совершила самоубийство, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости пишет VeloNews.

По словам отца покойной, спортсменка умерла в своем доме в Калифорнии в пятницу.

Кэтлин получала золотые медали на чемпионатах мира по трековым велогонкам в 2018, 2017 и 2016 годах в командной гонке преследования. В прошлом году она также получила бронзу чемпионате мира в индивидуальной гонке преследования на велотреке.

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