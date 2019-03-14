Cовет ФИФА в пятницу может утвердить новый формат клубного чемпионата мира

Члены совета Международной федерации футбола (ФИФА) в пятницу могут утвердить изменение формата клубного чемпионата мира. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает информационное агентство AP.

Заседание совета ФИФА пройдет в Майами 14 марта. Сообщается, что пилотный турнир запланирован на период с 17 июня по 4 июля 2021 года. По информации источника, предварительно новый формат поддержали пять конфедераций из шести. Отмечается, что ранее на эти даты был запланирован Кубок конфедераций.

При новом формате состав клубного чемпионата мира может расшириться до 24 команд, а сам турнир будет проводиться летом. Команды будут поделены на восемь групп по три участника, в плей-офф будут выходить победители групп. Половина команд, участвующих в турнире, будет представлять Европу.

Сообщается, что представители европейских клубов указывают на календарные проблемы с проведением турнира, поскольку на лето 2021 года также запланированы Золотой кубок Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Кубок африканских наций. Кроме этого, по мнению европейских функционеров, решение провести клубный чемпионат мира в эти даты лишает многих игроков паузы между чемпионатом Европы - 2020 и чемпионатом мира - 2022.

В марте 2018 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил о ведении переговоров с консорциумом международных инвесторов во главе с японской телекоммуникационной медиакорпорацией SoftBank Group, который обещал выделить на 12-летний срок (начиная с 2021 года) $25 млрд на реформирование состава участников клубного чемпионата мира и создание нового турнира для ведущих национальных команд - Лигу мира. В мае Инфантино попросил представителей шести футбольных конфедераций обсудить новые детали предложения о вливании средств в новые турниры ФИФА.

В октябре 2018 года на заседании совета ФИФА в столице Руанды Кигали было предложено выдвинуть по две кандидатуры от каждой континентальной организации для создания рабочей группы по вопросу изменения формата.

Клубный чемпионат мира по футболу - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского "Реала", который в решающем матче победил бразильский "Гремио" (1:0). Новый формат клубного чемпионата мира предполагает, что турнир будет проводиться каждые четыре года в сроки Кубка конфедераций, в нем будут участвовать 24 команды.

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