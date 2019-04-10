Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей дружбе с Криштиану Роналду

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедовал рассказал о своей дружбе с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Боец отметил, что хотел бы пригласить 34-летнего Роналду в Дагестан, но не знает, сможет ли уговорить его, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"С тем же Криштиану Роналду мы переписываемся, общаемся после каждого его матча. Мне нужно будет охрану ему нанять, если приглашать его в Дагестан. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают. В любом случае, он — самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так — в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить", - цитирует бойца "Матч ТВ".

Также Нурмагомедов рассказал, с каким боксером он готов выйти в ринг после завершения карьеры в UFC.

"А вот с Флойдом Мейвезером можно было бы рискнуть. Ему 42 года, старый чуть-чуть, если вымахаться заставить, может, где-то что-то и получилось бы. А эта история на всю жизнь, на века. Через сто лет люди будут вспоминать, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов с рекордом 27-0 побил чемпиона по боксу с рекордом 50-0. Здесь можно было бы рискнуть. Только один бой, только с Мейвезером. И то думаю, что не в этом году. 2019-й я планирую провести в UFC", - сказал Нурмагомедов.

Ранее появилась информация, что следующий бой Нурмагомедова в UFC состоится 7 сентября.

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